Tre bambini accoltellati fuori da una scuola, uno è grave: feriti anche passanti che sono intervenuti

Almeno cinque persone, tra cui tre bambini piccoli (di cui uno attualmente in maniera piuttosto grave) sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale dopo un accoltellamento avvenuto nel centro di Dublino. Secondo i media locali l’aggressione è avvenuta in Parnell Square, nelle vicinanze di una scuola.

Secondo l’Irish Times, una persona sospettata è stata identificata con un grosso coltello tra le mani nei pressi di Parnell Square East.

Secondo le prime indagini l’uomo avrebbe tentato di aggredire diversi giovani, tra cui bambini, e dei passanti sarebbero intervenuti per allontanare l’aggressore.

Tutta l’area è stata isolata

L’incidente, avvenuto poco dopo le 13:30, ha messo in allarme tutte la cittadina irlandese. Non è chiaro il movente dell’aggressione, avvenuta vicino a una scuola sulla strada, anche se le forze dell’ordine hanno dichiarato che stanno seguendo una pista di indagine precisa.

Nel frattempo tutta l’area è stata isolata per permettere che vengano fatti i primi rilievi. Polizia e paramedici sono subito accorsi sul posto quando è stato lanciato l’allarme.