Caso Cospito, il ministro Nordio ha deciso

In anticipo di tre giorni sui tempi previsti, forse per passare una domenica a riposo, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, si è espresso sulla richiesta di revoca del 41 bis per Alfredo Cospito. Il guardasigilli ha respinto l’istanza. Il terrorista che si dichiara anarchico continua lo sciopero della fame da 110 giorni e il suo avvocato annuncia ricorso. Nordio spiega che è stata determinante la valutazione sulla pericolosità sociale del detenuto.

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha respinto l’istanza di revoca del regime del 41 bis per Alfredo Cospito. Il dispositivo per il carcere duro nei confronti del terrorista, che si dichiara anarchico, è stato firmato dalla precedente guardasigilli, Marta Cartabia. La decisione risale al maggio 2022 e ha una durata di quattro anni.



Nei giorni scorsi era arrivato il parere della Direzione nazionale antimafia, guidata da Giovanni Melillo. La Dna ipotizzava un declassamento della detenzione di Cospito, da massima ad alta sicurezza. La motivazione del declassamento si rifà alla minore incisività del movimento anarchico, ormai frammentato. Il ministero della Giustizia ha realizzato una valutazione del tutto opposta. Gli attentati e i disordini dei giorni scorsi hanno convinto Nordio a valutare la sussistente pericolosità sociale del detenuto. Il ministro ha scelto quindi di respingere l’istanza del difensore di Cospito. Via Arenula non ritiene sufficienti le motivazioni addotte per la revoca del regime del 41 bis.

Caso Cospito, la replica del difensore al ministro Nordio

La decisione definitiva sulla questione spetta comunque alla Cassazione, anche in base alle condizioni sanitarie del detenuto, giunto al quarto mese di sciopero della fame. Oltre a questo, l’avvocato di Alfredo Cospito, Flavio Rossi Albertini, ha annunciato il ricorso contro la decisione del ministro.

