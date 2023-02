Caso Cospito, Meloni assente ingiustificata. L’attacco di Conte

Giuseppe Conte attacca Giorgia Meloni sul caso Cospito: “Assente ingiustificata”. L’ex presidente del Consiglio rilascia un’intervista al Fatto Quotidiano. Il leader del Movimento Cinquestelle spiega che la premier “pensa di poter sottacere l’irresponsabilità e la grave superficialità di due suoi esponenti, Delmastro e il vicepresidente del Copasir, Donzelli, ingiuriando e soffiando sul fuoco. Accusare una forza di opposizione di essersi inchinata al volere dei mafiosi è vergognoso. E aggrava la posizione di chi ha divulgato informazioni riservate per finalità di lotta politica”.

>>>>>Conte accusa Meloni sull’Ucraina: giustifica una guerra nucleare

L’attacco di Conte a Meloni sul caso Cospito

Caso Cospito, Meloni assente ingiustificata: le accuse di Conte

Continua l’avvocato Conte: “Meloni è l’assente ingiustificata. Scappa dai giornalisti e si preoccupa più di proteggere i suoi fedelissimi che della sicurezza dello Stato”. E la presidente non tiene neanche più a freno il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che “colleziona un disastro dopo l’altro. O fa finta di non sapere o non sa quello che accade nel suo ministero. Non so cosa sia peggio. In entrambi i casi è un atteggiamento pilatesco e inaccettabile”.

Alfredo Cospito

Caso Cospito, Meloni assente ingiustificata: “Superficialità gravissime”

L’ex presidente del Consiglio dei governi a guida Cinquestelle sottolinea un fatto per lui “inoppugnabile”. “Un sottosegretario, per ragioni di ufficio, è venuto in possesso di informazioni riservate, anche se non segrete. Che non sono divulgabili e che chiaramente servono a prevenire i disordini nelle carceri e sono utili agli inquirenti per acquisire materiale investigativo. Quelle informazioni le ha passate a un suo compagno di partito, ossia Donzelli, che riveste una carica istituzionale che, a sua volta, imporrebbe massima riservatezza”.

Giorgia Meloni, assente ingiustificata sul caso Cospito

In questo caso, Conte si schiera dalla parte del Partito democratico, specificando come “recarsi in visita negli istituti penitenziari per verificare le condizioni dei detenuti rientra tra le prerogative dei parlamentari. Qualsiasi altra speculazione è fuori luogo. Contano le posizioni politiche assunte sul 41 bis”.

Caso Cospito, Meloni assente ingiustificata: “Non le interessa la sicurezza dello Stato”

Delmastro e Donzelli

Secondo l’ex premier, il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia, “mira ad alimentare polemiche per evitare le necessarie dimissioni di due esponenti di governo che hanno messo a repentaglio la sicurezza dello Stato. E soprattutto la funzione preventiva repressiva che gli apparati dello Stato perseguono”.

Leggi anche: Cospito, il contenuto delle carte riservate svelato da Donzelli, Cospito, richiesta di dimissioni per Delmastro e Donzelli, Cospito, minacce in diretta alla deputata Colosimo.