Domenica scorsa, l’incantevole masseria Bonifacio a Ceglie Messapica, nel Brindisino, è stata teatro di un incontro tra due delle figure politiche più influenti d’Italia. Giorgia Meloni, premier in carica, e il vice Matteo Salvini hanno condiviso un pomeriggio di quasi quattro ore in quella che i media descrivono come un’atmosfera “cordiale e amichevole”. Entrambi erano in vacanza in Puglia: la Meloni a Ceglie Messapica e Salvini tra Monopoli e Polignano a Mare, con la compagna Francesca Verdini.



Il fulcro dell’incontro, come sottolineato da diverse fonti giornalistiche, è stato quello che viene definito “il patto della masseria”. Un accordo tacito in cui i due leader hanno delineato le principali linee d’azione per la prossima Manovra, che promette di essere complicata. Secondo il Messaggero, una delle proposte principali emerse durante l’incontro riguarderebbe una risposta all’elettorato sul crescente costo dei carburanti, forse utilizzando i guadagni extra derivanti dall’incremento dei prezzi durante l’estate. Tuttavia, altre misure, come il taglio del cuneo fiscale, richiederanno una revisione approfondita. Una massima condivisa dai due leader, riportata da Repubblica, afferma che “Una concorrenza sleale non fa bene a nessuno”.



Ma non tutto è sereno nel panorama politico italiano. Anche se Meloni e Salvini hanno mostrato unità su temi di governo, crepe sono emerse sul fronte politico ed elettorale. Secondo quanto riportato da Repubblica, appena un giorno dopo il loro incontro, Salvini ha difeso pubblicamente il generale Roberto Vannacci, autore di un libro controverso. Questo atto ha sollevato non poche sopracciglia, interpretato da molti come un tentativo da parte di Salvini di superare Meloni sul fronte di destra. Questa manovra ha confermato ai sostenitori di Meloni che Salvini, nonostante gli accordi, potrebbe ancora tentare di attrarre l’elettorato di destra a scapito di Fratelli d’Italia e della sua leader.



Con l’avvicinarsi delle elezioni europee, l’equilibrio tra questi due titani della politica italiana sarà cruciale. La domanda che molti si pongono è se il “pacto della masseria” resisterà alle pressioni politiche o se vedremo ulteriori divisioni emergere nel panorama politico italiano.