Fiorello shock, lascerà la Rai: ecco il suo erede

Rosario Fiorello lascia la Rai, ecco il suo erede. In queste ultime ore è circolata una notizia sorprendente su Fiorello. Si dice che il suo addio alla televisione sia imminente, e un possibile successore è già stato individuato da alcuni. Questo collega gode di un ottimo rapporto con Fiorello, il quale sembra favorevole al passaggio di testimone. Sarà lo showman stesso, però, quando salutare il piccolo schermo. La notizia non è ancora ufficiale, ma le voci si stanno rafforzando settimana dopo settimana. Fiorello potrebbe davvero ritirarsi dalla televisione, e c’è un nome importante che potrebbe ereditarne il ruolo, avendo lavorato a stretto contatto con lui in Viva Rai2. Il ritorno di Fiorello in questo programma sembra sempre più probabile.

>>>>>> Stupro di Palermo, la reazione shock di Ermal Meta

Fiorello con Biggio e il cast di Viva Rai 2

La notizia arriverà presto: Fiorello lascia la Rai e individua il suo erede

L’artista prenderà una lunga pausa dal piccolo schermo. Fiorello lasica la Rai e individua il suo erede. Il giornalista di Gente, Danilo Ascani, ha sollevato l’ipotesi che Fiorello possa presto lasciare la televisione. In tal caso, Fabrizio Biggio è stato suggerito come degno successore. Al momento, Fiorello sembra non avere alcuna intenzione di ritirarsi, poiché è concentrato sulla nuova stagione di Viva Rai2 e desidera ancora stupire il pubblico con il suo lavoro. Fabrizio Biggio, 49 anni, è anche un attore che ha recitato in vari film. Ha partecipato a programmi televisivi come Stracult, Aspettando Viva Rai2, Viva Rai2 e il Concerto del Primo Maggio. Formava il duo “I soliti idioti” con l’attore e autore Francesco Mandelli, con il quale si è recentemente riconciliato.

Leggi anche: Il prof. Cardini contro Vannacci: “Un ignorante che ragiona come mio padre nei Sessanta”.

Incidente a New York, gravi gli italiani coinvolti.