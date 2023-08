Incidente New York, italiani gravi. Ma la notizia è sconvolgente

Un drammatico incidente ha scosso le strade di New York. Poco prima di mezzanotte, a Midtown Manhattan, sulla 36/a Strada e Sesta Avenue, una macchina ha investito sette persone che attraversavano una striscia pedonale e poi si è dileguata in fuga. Tra i feriti, una coppia di Piacenza che si trovava in città come ultima tappa di un viaggio che li aveva visti protagonisti prima a Chicago e successivamente a Boston.

Secondo le fonti della polizia di New York, l’incidente non è stato un semplice caso. “Un gesto volontario”, hanno dichiarato. La responsabile, una donna di 29 anni proveniente da Belle Mead, New Jersey, è stata catturata dopo un inseguimento. Una volta in custodia, ha raccontato agli agenti che aveva iniziato a pregare e aveva chiuso gli occhi poco prima di colpire i pedoni. Le telecamere di sicurezza della zona hanno registrato immagini agghiaccianti dell’impatto.

Il bilancio è pesante. Cinque delle sette persone investite sono state immediatamente trasportate d’urgenza al Bellevue Hospital. Fonti citate dal New York Post indicano che una di loro è attualmente in condizioni critiche.



Nicola Corradi, giornalista della “Voce di New York”, ha condiviso la testimonianza di Monica Maj, sorella di uno dei feriti. Secondo la sua narrazione, Matteo Maj e la sua compagna Giulia Gardani erano in visita a New York come ultima tappa del loro viaggio negli Stati Uniti e avrebbero dovuto fare ritorno in Italia proprio oggi. Matteo è stato operato per un grave trauma al volto e dovrà essere sottoposto ad ulteriori interventi alle gambe. La sua compagna Giulia, istruttrice federale di tennis, ha subito un lungo intervento chirurgico dopo una lesione alle vertebre cervicali.

