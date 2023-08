Caso Vannacci, quelle pagine che preoccupano l’Esercito sulle missioni “coperte”

Nuova polemica sul caso Vannacci, Esercito in allerta. E lui minaccia. Come spiega La Stampa, “chi conosce le segrete cose militari, ha immediatamente notato alcuni passaggi dal tono ambiguo. Quasi fossero messaggi in codice. Vannacci, infatti, da comandante degli incursori dell’Esercito, ha partecipato a diverse operazioni ‘coperte’. Operazioni segrete, di cui nemmeno si dovrebbe conoscere l’esistenza. Parlando di sé in terza persona, il generale accenna a ‘chi a schivare proiettili e schioppettate si è trovato spesso in allegra compagnia in quelle missioni denominate ‘di pace’ dove però le fucilate non erano a salve e dove nessuno di noi ha mai girato in abiti sgargianti a distribuire pagnotte e caramelle”. Ecco a cosa si riferisce il generale.

Il generale Roberto Vannacci

Le missioni segrete e il caso Vannacci, Esercito in allerta

I passaggi delicati di un libro non autorizzato sono diversi e riguardano le missioni segrete. Sul caso Vannacci l’Esercito in allerta. In quel primo delicatissimo passaggio, Vannacci si riferisce al periodo tra il 2006 e il 2016, durante il quale il generale ha preso parte alla Task Force 45. Le operazioni del gruppo avvenivano anche fuori dall’area di competenza italiana. “Quella fu guerra vera, con tanti morti e feriti. Nulla a che vedere con le azioni alla luce del sole, stile ‘italiani brava gente'”.

In quello stesso periodo, mentre è possibile affermare davvero che parte dei militari italiani distribuivano caramelle, “gli incursori di Vannacci, come tanti loro commilitoni dei diversi eserciti della Nato, a un certo punto hanno preso a girare vestiti non con la divisa regolamentare ma come gli afghani, su jeep abbastanza anonime, armati fino ai denti. Sono andati loro a stanare gli ‘insurgents’ fino in cima alle montagne. Si muovevano sulla base di soffiate dell’intelligence per neutralizzare cellule di terroristi, prevenire attentati esplosivi, catturare leader talebani”.