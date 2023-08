(Video) Stupro di Palermo, l’amarezza della docente: “Siamo un branco di falliti”

Il video virale della docente sullo stupro di Palermo. La docente “social” Giovanna Corrao è professoressa di Letteratura italiana e Filosofia nel capoluogo siciliano. Affida a Facebook il suo pensiero amaro sullo stupro di gruppo avvenuto il 7 luglio al Foro Italico e il suo sfogo diventa virale. “Siamo un branco di falliti. I nostri figli stuprano le ragazzine! Quindi qualcosa è andato male nel nostro progetto genitoriale. Vi fate i fatti vostri e lasciati i figli davanti ai cellulari. Dovete controllare i vostri figli“. Oltre un milione di visualizzazioni.

>>>>> Bambino eroe salva il padre dall’infarto in auto

La docente Giovanna Corrao. Cliccando sull’immagine si può vedere il suo video

Lo sfogo in video virale della docente sullo stupro di Palermo

>>>>> Caro scuola, stangata sulle famiglie

Diventa virale il video della docente sullo stupro di Palermo. “Lasciatevelo dire da una mamma da quattordici anni. Mi permetto di dire che siccome dobbiamo essere carichi a pallettoni durante tutto l’anno, già dal primo giorno, le nostre energie non possono mai essere a fondo perduto. Mi corre l’obbligo di dirvi la verità in faccia, perché da soli non ve la dite, assuefatti dall’ipocrisia e dal fatto che la verità nemmeno la volete sentire”.

E la verità, secondo Corrao, è che: “siete un branco di falliti, mi ci metto pure io, siamo un branco di falliti. Un branco, una mandria, sicuramente non u gruppo sociale. Quello di cittadinanza è un concetto sabagliato perché se nel concreto i nostri figli violentano le ragazze, qualcosa è andato male nel progetto sociale da 30-40 anni. Tuo figlio tu non lo conosci, la violenza perpetrata all’esterno non è solo la morte, lo scioglimento nell’acido, lo sparo. La violenza sta nel fatto che molti ragazzi sono convinti che con la loro giovinezza possano fare quello che vogliono e vivono questa cosa come una cosa da niente, una ragazzata“.

>>>>> Stupro, Salvini rispolvera la proposta della castrazione chimica

Numerose le reazioni positive al video, che ha totalizzato più di un milione di visualizzazioni.

>>>>> Stupro di Palermo, la versione degli arrestati