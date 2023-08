Lo scandalo delle vacanze a costo zero per i magistrati

Pianosa, vacanze a costo zero per i magistrati. Succede nell‘Isola di Pianosa, in Toscana. Qui i magistrati italiani possono passare serenamente le loro vacanze al prezzo di sette euro al giorno. Come si fa? Lo ha spiegato Luca Fazzo sul Giornale. La riserva integrale, un ex carcere, è frequentata principalmente da personale penitenziario, carabinieri, detenuti semiliberi e magistrati, grazie a un programma gestito dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap). La selezione per le vacanze a Pianosa è competitiva, con molte richieste per un numero limitato di posti disponibili ogni anno. Per accedere alla selezione basta dichiarare di avere anche un solo agente di scorta.

>>>>> Bambino eroe salva il padre dall’infarto in auto

L’Isola di Pianosa

Fanno discutere le vacanze a Pianosa a costo zero per i magistrati

Nell’estate dell’inflazione e dei rincari fa venire più di qualche mal di pancia la storia delle vacanze a Pianosa a costo zero per i magistrati. Sulla darsena di Augusto a Pianosa, un’isola di dieci chilometri quadrati nel Tirreno, si trova un resort esclusivo frequentato da magistrati italiani. È l’ex carece. Questo posto offre alloggi spartani a contatto diretto con la natura ed è riservato a coloro che possono essere considerati obiettivi a rischio. Ogni anno, quando viene aperto il bando per l’assegnazione dei soggiorni, la domanda supera di gran lunga i posti disponibili, causando lamentele e pettegolezzi tra i candidati esclusi.

Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (Dap) gestisce l’isola, che è anche un distaccamento del carcere di Porto Azzurro, all’Elba, anche dopo la chiusura del supercarcere. L’Ente assistenziale della Polizia penitenziaria (Eap) assegna i soggiorni a Pianosa, ed è Quirino Catalano, capo divisione del Dap, a detenere un ruolo chiave in questo processo. I magistrati possono essere ammessi a Pianosa se possono dimostrare di avere bisogno di misure di sicurezza minime, come una scorta. Di un solo agente.