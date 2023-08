Il bambino eroe che ha salvato il papà con la prontezza di riflessi

Bambino eroe salva il padre dall’infarto. Un bolzanino di 58 anni deve la vita alla prontezza del figlio di 7 anni, e anche alle capacità educative che lui e sua moglie sono riusciti a fargli avere. “Se usati bene, gli smartphone possono fare la differenza”, ha commentato la madre. Il giorno di Ferragosto, il papà era alla guida della sua Toyota Hybrid, intorno alle 17, quando ha avuto un malore. In auto con lui c’era solo il figlio di 7 anni, che ha avuto una grande prontezza di riflessi.

>>>>> Caro scuola, stangata sulle famiglie



>>>>> Caso Vannacci, l’Esercito sapeva già tutto

Ambulanza

La prontezza di riflessi del bambino eroe salva il padre dall’infarto

È successo a Bolzano, dove la prontezza di riflessi del bambino eroe salva il padre dall’infarto. Il malore è avvenuto mentre papà e figlio stavano viaggiando in una Toyota Yaris Hybrid poco dopo le 17:00, di fronte alla farmacia Perini. Al civico 46 di via Milano a Bolzano. All’improvviso, l’uomo si è sentito male e si è accasciato sul volante. Una situazione che potrebbe far perdere la calma a chiunque, figuriamoci a un bambino di sette anni. Il piccolo non ha perso tempo. Si è immediatamente gettato tra le gambe del padre, ha tolto il piede dell’adulto dall’acceleratore e ha premuto con forza il pedale del freno. La macchina si è fermata con un sobbalzo, e in quel momento il piccolo ha tirato anche il freno a mano, evitando un incidente.

>>>>> Stupro di Palermo, il video virale della prof.