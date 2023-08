Caro Scuola, stangata sulle famiglie: ecco quanto si spende per un solo figlio nel 2023-2024

Caro scuola, stangata sulle famiglie. Con la riapertura delle scuole, le famiglie italiane si trovano di fronte a una nuova spesa legata all’acquisto di libri e materiale scolastico per i loro figli. Tra diari, astucci, zaini, dizionari e libri, la spesa può superare i 1.200 euro a studente. La protesta di Assoutenti. Il business dei libri per la scuola vale 1 miliardo di euro all’anno. Affrontare quest’anno scolastico costerà in media tra l’8% e il 10% in più per ogni studente.

Proteste sul caro scuola, stangata sulle famiglie: spenderanno in media 1200 euro per ciascun figlio. I prodotti di cartoleria mostrano un aumento medio del 9,2% su base annua, a causa dell’aumento dei costi delle materie prime e dei costi di produzione più elevati. I prezzi aumentano ulteriormente se si scelgono prodotti delle marche dedicate ai giovani o sponsorizzati dagli influencer. Una famiglia che deve acquistare tutto il necessario per l’anno scolastico, come zaino, diario, astuccio, penne, matite e quaderni, spende circa 50 euro in più rispetto al 2022.

Per quanto riguarda i libri di testo, la spesa varia in base al livello di istruzione: dai circa 300 euro per gli studenti della prima media ai 600 euro per quelli del liceo, compresi i dizionari. In alcune classi, la spesa può arrivare fino a 700 euro. I rincari per i libri di testo sono nell’ordine dell’8% o del 10% rispetto all’anno precedente, con una spesa media aggiuntiva di circa 45 euro per studente, per un totale di 95 euro in più.