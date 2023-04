Catturata l’orsa JJ4, la provocazione di Feltri: “Abbattiamo i cacciatori”

Orsa JJ4, Feltri vuole abbattere i cacciatori. Il tweet quando arriva la notizia della cattura dell’orsa JJ4, che ha aggredito e ucciso il runner e preparatore atletico, Andrea Papi, lo scorso 5 aprile. “In Italia negli ultimi anni i cacciatori hanno steso per sbaglio 340 cristiani innocenti. Mentre gli orsi ne hanno ucciso uno solo e li vogliono giustiziare. Per par condicio a maggior ragione bisognerebbe abbattere i cacciatori. Mi sembra una buona idea”. Il cinguettio di Vittorio Feltri è, al solito, sarcastico, ma scatena la bufera.

In Italia negli ultimi anni i cacciatori hanno steso per sbaglio 340 cristiani innocenti. Mentre gli orsi ne hanno ucciso uno solo e li vogliono giustiziare. Per par condicio a maggior ragione bisognerebbe abbattere i cacciatori. Mi sembra una buona idea. — Vittorio Feltri (@vfeltri) April 18, 2023 Il discusso tweet di Vittorio Fetlri

L’orsa JJ4 è stata catturata in Trentino, dopo essere stata individuata a quasi due settimane dall’aggressione di Andrea Papi. Nel 2020 aveva aggredito una famiglia in gita. L’orsa era con i suoi tre cuccioli, inizialmente catturati con lei e poi liberati. La Provincia autonoma di Trento ha chiesto al Tar di anticipare la sua decisione sul destino dell’animale al 20 aprile. Ma il tribunale ha rigettato la richiesta, confermando la camera di consiglio prevista per l’11 maggio. Questo lasso di tempo è necessario all’Ispra per esprimere il suo parere non vincolante sullo spostamento o sull’abbattimento dell’orsa.

Il commento dell’ex direttore del Giornale e di libero, comunque, ha raccolto un consenso pressoché unanime: sull’orsa JJ4 Feltri vuole abbattere i cacciatori. Poche le risposte critiche, tra le quali la chiosa sul fatto che una volta manifestata la sua pericolosità, l’animale non dovrebbe più essere a contatto con l’uomo.