Disasto Pnrr, Fitto: “Molti progetti irrealizzabili, necessaria verifica”

Fitto, necessaria verifica sui progetti del Pnrr irrealizzabili. Il ministro per gli Affari europei, il Sud e l’attuazione del Pnrr boccia ancora una volta la possibilità che il Piano nazionale di ripresa e resilienza possa effettivamente realizzarsi. “Diremo quali interventi sono irrealizzabili e ne spiegheremo le ragioni”.

Pnrr: scadenza vicina, troppi progetti irrealizzabili, presto una verifica per escluderli dal Piano.

Un intervento dolente e molto contestato alla Camera per il ministro per l’Attuazione del Pnrr. Raffaele Fitto, necessaria verifica sui progetti del Pnrr irrealizzabili. “Diremo quali interventi sono irrealizzabili e ne spiegheremo le ragioni”. Lo ha detto il ministro degli Affari Europei, Raffaele Fitto, nella sua replica in Aula alla Camera. “Mancano solo tre anni e due mesi al completamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Adesso dobbiamo fare una verifica delle proiezioni delle risorse” . Il ministro Fitto, in quota Fratelli d’Italia, è stato più volte interrotto durante la sua replica costringendo la presidente della Camera a richiamare i colleghi parlamentari all’ordine.

Anche nel caso in cui il Piano potesse essere realizzato in maniera completa, un recente studio della Cgia di Mestre ha dimostrato quanto poco questo potrà incidere sul Pil. Secondo lo studio più recente della Cgia di Mestre, infatti, l Recovery fund per l’Italia prevede 235,6 miliardi di euro. Per la precisione, 191,5 riconducibili al Recovery, 30,6 a un fondo complementare e gli altri 13,5 miliardi di euro al React-eu. Più di un quarto di essi (52,6 miliardi) devono essere impiegati per progetti già in corso. Sulla base di questi numeri, anche se tutto dovesse procedere senza intoppi, la Cgia sottolinea che questo afflusso di miliardi non inciderà più del 3,6% sul Pil entro il 2026.