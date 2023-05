Celine Dion, il dramma continua: la malattia la costringe a una dura decisione

La famosa cantante canadese Celine Dion è ancora alle prese con una grave patologia neurologica che non le dà tregua da quasi due anni, costringendola ad annullare tutti i suoi concerti fino al 2024 per motivi di salute. Un comunicato ufficiale rilasciato dagli organizzatori della sua tournée ha confermato questa triste notizia. La cantante, infatti, soffre di una rara patologia neurologica contro la quale sta continuando a ricevere cure.



Già lo scorso dicembre, Celine Dion aveva annunciato l’annullamento o il posticipo dei concerti previsti in Europa tra febbraio e luglio 2023. Tuttavia, la sua situazione di salute non è migliorata come sperato, costringendola ad annullare l’intera serie di concerti previsti fino ad aprile 2024.

Il comunicato ufficiale

In un comunicato pubblicato sui suoi canali social, Celine Dion ha espresso il suo profondo dispiacere per deludere ancora una volta i suoi fan: “Mi dispiace tanto deludervi ancora una volta”, ha scritto. “Sto lavorando sodo per ricostruire le mie forze, ma andare in tour può essere molto difficile anche quando sei al 100%. È meglio che cancelliamo tutto ora fino a quando non sarò davvero pronta per tornare di nuovo sul palco. Voglio che tutti sappiano”.



Il tour europeo, che prevedeva concerti in diverse città tra cui Olanda, Gran Bretagna, Germania, Finlandia, Norvegia, Polonia, Svizzera e Ungheria, è stato quindi cancellato. Celine Dion ha espresso il desiderio di esibirsi per i suoi fantastici fan in tutte queste località, ma ha sottolineato che il momento giusto per farlo non è ancora arrivato.



Prima della pandemia, Celine Dion aveva completato con successo 52 date del suo “Courage World Tour”. Tuttavia, l’arrivo del Covid-19 ha interrotto bruscamente la sua attività live, e anche quando i concerti hanno potuto riprendere, la cantante non è stata in grado di riprendere a causa della malattia che l’ha colpita. È passato ormai più di un anno e mezzo da quando Celine Dion ha trovato pace e continua a dover annullare concerti a causa delle sue condizioni di salute.



La patologia neurologica di cui soffre attacca il sistema nervoso centrale, provocando spasmi muscolari e rigidità. Nonostante sembrasse in via di recupero, le sue condizioni non sono ancora tali da consentirle di affrontare lo stress di un lungo tour. Celine Dion è determinata a concentrarsi sul suo benessere e sulla sua guarigione, prendendosi tutto il tempo necessario per tornare in forma e poter finalmente regalare ai suoi fan spettacoli indimenticabili.