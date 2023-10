Il tentato suicidio in provincia di Napoli e l’intervento dei carabinieri

Tenta il suicidio dal palazzo del Comune, i carabinieri lo salvano. È finita bene grazie all’intervento dei carabinieri che gli si sono avventati addosso distraendolo con uno stratagemma. È quanto accaduto a Giugliano, in provincia di Napoli, dove un uomo era salito fino al tetto del palazzo del Municipio, al sesto piano di altezza. Qui si era messo a cavalcioni sul cornicione. (Continua dopo il video)

Leggi anche: Studentessa suicida, i medici confermano gli abusi sessuali subiti.

Il video dell’accaduto (per il contenuto delicato, è possibile vederlo su Youtube):

Uomo Tenta il suicidio dal palazzo del Comune, i carabinieri lo salvano

A cavalcioni a sei piani di altezza, tenta il suicidio dal palazzo del Comune. I carabinieri lo salvano. Sono stati i militari della radiosezione di Giugliano a evitare il peggio. Hanno chiesto a qualcuno molto vicino all’uomo di fargli una telefonata, al che gli passano il cellulare. Nel parlare l’uomo viene avvicinato con cautela da un carabiniere, che lo tranquillizza. Quando la telefonata ha termine, l’uomo porge il cellulare al secondo carabiniere, che riesce a trarlo a sé e immobilizzarlo. A quel punto entrambi i militari lo stringono per evitare gesti inconsulti. Lui abbraccia i suoi salvatori e scoppia in un pianto a dirotto, tra gli applausi del capannello di persone che si era radunato intanto per strada. Una tragedia evitata, ancora una volta, grazie all’immediato intervento delle forze dell’ordine.

Leggi anche: Tragedia in Kosovo, militare italiano muore in un incidente stradale.

Leggi anche: Sgarbi indagato, poi la smentita, “ma ha un debito con il fisco”.