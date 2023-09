Chi l’ha visto, il colpo di scena in diretta: Federica Sciarelli ci è riuscita Media e TV

Nuova puntata di Chi l’ha visto ricca di colpi di scena, quella andata in onda mercoledì sera su Rai3. E nuovo colpaccio televisivo della conduttrice Federica Sciarelli. In pratica, una signora lancia un appello durante la puntata del 20 settembre. La donna è alla ricerca disperata del figlio scomparso dalla loro casa in provincia di Caserta. Il ragazzo di 35 anni si chiama Gioacchino ed ha diversi problemi, anche psichici. Ma ad un certo punto arriva una telefonata che lascia tutti di sorpresa.

Leggi anche: Kata, ecco chi l’ha rapita: l’ipotesi shock Il caso di Gioacchino a Chi l’ha visto La signora Rita, questo il nome dell’ospite di Federica Sciarelli, racconta a Chi l’ha visto che suo figlio Gioacchino si sposta spesso tra Caserta, Milano e Torino. Purtroppo però, alcune settimane fa, il giovane uomo è rimasto vittima di un terribile incidente. È stato ritrovato riverso sui binari del treno con il cranio completamente spaccato, tanto che è stata necessaria una delicatissima operazione chirurgica per ricostruirglielo. Gioacchino non ha mai voluto raccontare alla madre le circostanze che lo hanno portato a diventare vittima di un così drammatico incidente. Il dubbio è che qualcuno possa averlo aggredito. Fortunatamente si è salvato ed è potuto tornare ad uscire liberamente. Fino però al giorno della sua scomparsa. Per questo sua madre ha deciso di lanciare un appello in diretta a Chi l’ha visto.

Gioacchino ha infatti fatto perdere le sue tracce già dal 5 settembre. Federica Sciarelli, di fronte a questo drammatico racconto, si fa rivelare qualche particolare che possa essere utile ai telespettatori per il suo ritrovamento. L'ospite di Chi l'ha visto parla allora di un cappellino con la visiera che serve per coprire i punti ancora da togliere in testa. Qualche minuto dopo arriva il già citato colpo di scena: una spettatrice racconta che Gioacchino è arrivato al pronto soccorso la notte prima ed ora è sotto il controllo dei medici. Tutto bene quel che finisce bene quindi. Anche se la Sciarelli vuole vederci chiaro sulle cause dell'incidente che lo ha coinvolto.

