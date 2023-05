Chiara è morta a soli 21 anni per una malattia sconosciuta

Chiara Danieli, una giovane di soli 21 anni di Gavardo, è scomparsa venerdì sera all’Ospedale Civile di Brescia a causa di una malattia sconosciuta che l’aveva costretta a rimanere in ospedale dallo scorso ottobre. Nonostante si fosse risvegliata dopo un lungo periodo di sedazione, il suo fisico era debilitato e indebolito, e non ha retto alla malattia. Chiara era una campionessa di karate e aveva vinto molte medaglie ai campionati italiani, europei e mondiali nelle categorie giovanili con la società sportiva di karate Aishin Dojo di Gavardo.



La sua salma riposa alla Domus Aurora di Gavardo e sarà possibile visitare la camera ardente martedì e mercoledì. I funerali si terranno giovedì pomeriggio nella chiesa parrocchiale del paese e saranno seguiti dalla sepoltura nel cimitero locale. La famiglia, nel dolore, ringrazia i medici e il personale della Seconda Rianimazione del Civile “per l’assistenza e le premurose cure prestate”.



L’Ad Basket Gavardo, la squadra di cui Simone Danieli, fratello di Chiara, faceva parte, si unisce al cordoglio della famiglia, così come l’Aishin Dojo, la società sportiva di karate di cui Chiara aveva fatto parte per lungo tempo. Chiara Danieli era anche una studentessa universitaria a Verona, dopo essersi diplomata al Lunardi di Brescia.



È una notizia triste e dolorosa che ha colpito la comunità di Gavardo e di tutti coloro che conoscevano Chiara Danieli. La sua passione per il karate e il suo coraggio e determinazione resteranno un ricordo indelebile nella memoria di tutti coloro che l’hanno conosciuta.