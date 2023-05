Dolore e commozione ad Avellino per la scomparsa di Chiara Rigione. La regista ora morta aveva 37 anni ed era diventata mamma da appena poche settimane. Tristezza e cordoglio anche nella vicina Benevento, dove la Rigione si dedicava con la sua associazione Kinetta Spazio Labus alla promozione del cinema.

Morta la regista Chiara Rigione

Chiara Rigione, la regista ora morta, si era laureata in Ingegneria Energetica all’Università del Sannio, per poi dedicarsi totalmente alla sua grande passione: il cinema. Uno dei suoi documentari, intitolato ‘DentroOrsa’, era stato selezionato per il premio Rai Cinema Channel al Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera.

“Sei arrivata in Archivio sei anni fa e non sei più andata via. – ricorda così Chiara Rigione il Premio Zavattini, al quale la regista ora morta partecipò vincendo nel 2019 – Timida e brillante, determinata e affettuosa, colta e militante. Dal tuo zavattiniano ‘Domani chissà, forse’, ai divertenti e profondi videoclip a base d’archivio, fino alla scrupolosa selezione di film per il festival UnArchive. Che meraviglia di persona. Ci mancherai”.