Colapesce e Dimartino non dimenticano, non che non dimenticano. Ce l’hanno ancora con Fedez per quel che è successo nell’edizione 2021 di Sanremo: il ribaltone che era riuscita a provocare Chiara Ferragni. I due cantanti lo hanno ricordato direttamente a Fedez durante Muschio Selvaggio: «Tua moglie taggava continuamente… Sei passato dal diciassettesimo posto al secondo…». Fedez in imbarazzo non sa come rispondere. Dimartino allora ci mette il carico da novanta: «Manco ci hai cacati… eri là coi Maneskin». Con la battuta finale di Colapesce: «Ci hai rovinato la carriera, potevamo essere a quest’ora all’Eurovision».

In effetti già allora le polemiche furono feroci. Quella ventina di stories e diversi post, tra cui uno con il figlio Leone, per supportare i due cantanti al televoto, scatenarono il putiferio. Sul web montò con un immediato effetto valanga la polemica, soprattutto da parte dei fan degli altri cantanti in gara, che hanno fatto notare come nessuno dei concorrenti avrebbe potuto contare su un bacino così ampio di voti cui poter attingere.