Guardando un servizio televisivo che riportava la notizia del femminicidio di Giulia Cecchettin, un uomo ha commentato: “Chissà che cosa aveva combinato”. A quel punto, la moglie ha risposto: “Ma stai dicendo davvero?”. La domanda della moglie ha fatto scattare l’ira del marito, che cominciato a picchiarla. Dopo averle provocato un largo ematoma sull’addome a forza di pugni, l’uomo si è procurato un coltello in cucina. Ha tentato di accoltellare la donna, procurandole solo ferite di lieve entità perché la punta arrotondata dell’utensile non ha penetrato il maglione indossato dalla vittima.

A quel punto è stato tempestivo l’intervento del figlio piccolo della coppia, che ha preso il cellulare della madre per chiamare i carabinieri. Accadeva tutto lo scorso 20 novembre a Portogruaro nella città metropolitana di Venezia. La procura di Portogruaro conosce già la famiglia, perché il marito era stato già denunciato per violenze domestiche. Dopo la conciliazione, però, la coppia era ritornata a vivere insieme. Ora l’uomo dovrà affrontare un nuovo processo.