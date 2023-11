“Lo vede o no?” Patriarcato, Crepet si scatena contro Antonella Viola: il video dello scontro

Paolo Crepet e Antonella Viola

Patriarcato, scontro in tv tra Crepet e Viola a Piazzapulita. Si parla del femminicidio di Giulia Cecchettin a Piazzapulita, trasmissione condotta da Corrado Formigli su La7. o sono figlio di una generazione certamente patriarcale – ha detto Crepet – A questo patriarcato ho visto anche critiche, mia madre ha fondato un centro per aiutare le giovani donne 50 anni fa, quando a Padova era molto difficile fare questo. È andata controcorrente, sono molto orgoglioso di essere figlio di una donna così forte. Certo, le regole dei maschi ci sono, so bene che nelle università sono quasi tutti maschi apicali. Ma ci sono anche dei cambiamenti: perché non dobbiamo vedere le cose che cambiano. C’è anche una rettrice…”.

A quel punto, però, lo psichiatra è stato interrotto da Antonella Viola: “Sì, una rettrice. Ma una su dieci”.

“Va bene, allora non va bene neanche quella lì? Non sto dicendo che basta, ma dico che c’è un lavoro”. Viola, però, lo ha nuove culturale non deve assomigliare al potere. Altrimenti facciamo le quote rosa”.

Il video dello scontro: