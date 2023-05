Romagna, centro vaccinale preso d’assalto: ressa e momenti di tensione Cronaca

L’alluvione dell’Emilia Romagna di qualche giorno fa sta provocando ancora conseguenze drammatiche. È di oggi la notizia che il centro vaccinale di Conselice, nel Ravennate, è stato preso d’assalto da centinaia di persone ansiose di farsi il vaccino contro il tetano. I cittadini hanno solo seguito il consiglio diramato dalle autorità di provvedere al più presto a proteggersi da possibili malattie provocate dall’acqua inquinata. Ma la situazione è sfuggita di mano, anche se poi è tornata la calma.

Scene di isteria collettiva si sono registrate questa mattina al centro vaccinale di Conselice, nel Ravennate, preso d'assalto da centinaia di cittadini, soprattutto anziani, alla ricerca disperata del vaccino contro il tetano. L'allarme scattato dopo l'alluvione in Emilia Romagna su un possibile rischio sanitario legato all'inquinamento delle acque ha dunque sortito il suo effetto. Lunghe code per il vaccino contro il tetano si sono registrate non solo al centro vaccinale Conselice, ma anche in altri centri dell'Emilia Romagna. Nel paese teatro delle maggiori tensioni, che è ancora in buona parte sommerso dall'acqua, centinaia di persone si sono accalcate cominciando ad urlare. A causa delle lunghe code sotto il sole alcuni anziani hanno anche cominciato a sentirsi male.

Poi fortunatamente, come già accennato, in poche ore tutto è tornato alla normalità. E alle 10.30 di questa mattina anche nel centro vaccinale di Conselice non c’erano più problemi. Ciò non toglie che gli abitanti delle zone dell’Emilia Romagna più colpite dall’alluvione stiano affrontando una situazione drammatica. Sia dal punto di vista sanitario e materiale che di quello umano. La corsa al vaccino si spiega poi con il timore provocato dai continui allarmi delle autorità sul rischio di contrarre il tetano o altre malattie.

