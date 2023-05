Alluvione, la frase shock di Vittorio Feltri: “Ma cosa vogliono?”

Feltri, la frase shock sugli alluvionati. “Prima piangono disperati perché non piove, poi piangono disperati perché piove troppo e qualcuno annega. Ma si può sapere che cosa cavolo vogliono“. Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero e consigliere regionale in Lombardia, ne combina una delle sue. Questo il suo pensiero sull’alluvione in Emilia Romagna.

>>>>> Meteo, maltempo in arrivo anche sull’Emilia Romagna

Il giornalista Vittorio Feltri

Sconcerto per Feltri, la frase shock sugli alluvionati

Torna a far parlare di sé e dei suoi tweet, Feltri la frase shock sugli alluvionati dell’Emilia Romagna. Le risposte a quel tweet testimoniano il disgusto suscitato da quelle parole e non è la prima volta che Feltri utilizza il suo profilo sui social per commenti che vanno oltre i limiti del dovuto. Già all’inizio di marzo, aveva commentato il naufragio dei migranti di Cutro affermando: “Ai migranti voglio ricordare un vecchio detto italiano: partire è un po’ morire. Rimanete a casa vostra”.

Prima piangono disperati perché non piove, poi piangono disperati perché piove troppo e qualcuno annega. Ma si può sapere che cosa cavolo vogliono. — Vittorio Feltri (@vfeltri) May 24, 2023 Il tweet di Vittorio Feltri

