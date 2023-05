Lufthansa compra Ita Airways: “Presto arriveranno gli utili”

La compagnia aerea tedesca Lufthansa acquista Ita Airways. Ita Airways si prepara ad accogliere anche la bandiera tedesca. Il ministero dell’Economia, che possiede il 100% della compagnia aerea nazionale, sta cedendo una quota di minoranza a Lufthansa, tramite un contratto preliminare di compravendita. L’annuncio di questo accordo potrebbe avvenire già domani. Ai tedeschi andrebbe il 40% della compagnia.

>>>>> Euro 7, arriva la stangata sugli automobilisti italiani

Ita batte bandiera tedesca

I tedeschi di Lufthansa acquistano Ita Airways, i dettagli

I dettagli dell’operazione: Lufthansa acquista Ita Airways. Il percorso di vendita è stato complicatissimo. Emblematica la frase dell’amministratore delegato del colosso teutonico, Carsten Spohr. Per tranquillizzare i soci, infatti, ha dichiarato: “Ita non è Alitalia, giusto comprarla”. Al momento, il compratore Lufthansa acquisirà solo il 40% delle azioni, tramite un aumento di capitale riservato. L’obiettivo è arrivare a possedere la totalità delle azioni entro due anni, come previsto da un meccanismo di opzioni. È improbabile che lo Stato italiano possa mantenere una quota minima in futuro.

La relazione tra i due azionisti sarà regolata da uno Shareholders’ agreement (Sha). Questi accordi extracontrattuali concederanno la gestione operativa di Ita Airways ai tedeschi, nonostante siano solo soci di minoranza. Il Consiglio di amministrazione di Ita, che avrebbe dovuto essere sciolto il 30 marzo 2023 con l’approvazione del bilancio annuale del 2022, si prepara a uscire di scena. L’amministratore delegato Fabio Lazzerini lascerà il comando a un manager di assoluta fiducia del nuovo socio tedesco. Allo stesso tempo, il presidente sarà nominato dal governo italiano, almeno fino a quando il ministero dell’Economia manterrà la maggioranza delle azioni (il 60%).