Meteo, nuova ondata di maltempo in arrivo

Torna il maltempo sulle zone alluvionate, e non solo. Emilia Romagna ancora in allerta arancione e rossa. Una nuova ondata di maltempo è prevista in arrivo dalla Germania verso il Nord Italia, incluso nelle zone già colpite da alluvioni. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito IlMeteo, conferma che un nucleo perturbato con aria instabile sta raggiungendo l’Italia settentrionale. Il nucleo supera le Alpi in queste ore e causerà temporali forti oggi e domani nel Nord, compresa l’Emilia Romagna, dove sono presenti dissesti idrogeologici diffusi e un elevato rischio a causa delle piogge continue di maggio e delle alluvioni dello scorso 16 maggio.

Ancora allerta meteo maltempo sulle zone alluvionate. Nelle prossime ore, i temporali si concentreranno soprattutto sulle montagne del Nord e poi si estenderanno alla Pianura Padana nel corso della giornata. Sono previste piogge forti dall’Emilia Romagna al Piemonte, con fenomeni intensi e grandinigeni locali. Altri rovesci sono attesi anche al Centro-Sud, principalmente nelle zone vicine ai rilievi appenninici. Anche giovedì 25 maggio inizierà con un’instabilità diffusa al Nord e temporali a tratti intensi. Al mattino sono attesi soprattutto su Emilia, Nord-Ovest e Alpi, mentre nel pomeriggio si concentreranno sulle regioni più occidentali. Al Centro-Sud, la giornata inizierà soleggiata, ma ci saranno acquazzoni nelle zone prossime ai rilievi, come in una normale giornata estiva.

Dal venerdì, il nucleo instabile si allontanerà definitivamente verso Francia, Spagna e Portogallo, e in Italia tornerà l’alta pressione associata all’Anticiclone delle Azzorre, noto come “Zèfiro”. Durante il weekend, il tempo migliorerà quasi ovunque, sebbene con la possibilità di qualche temporale isolato.