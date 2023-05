Il Ponte sullo Stretto si farà, il Dl passa anche in Senato: esulta Salvini

Il Senato ha dato il via libera al decreto Ponte. Il Dl 35/2023 prevede misure urgenti per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, un collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. Dopo essere stato già approvato alla Camera lo scorso 13 maggio, il testo ha ottenuto 103 voti a favore, 49 contrari e tre astenuti. L’approvazione è stata salutata dagli applausi della maggioranza, con i membri della Lega che hanno abbracciato il ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, presente in Aula e visibilmente soddisfatto.

Il Dl Ponte è legge

Passa dal Senato il via libera al Decreto Ponte, l’opera si farà

Dal Senato via libera al Decreto Ponte. Durante il suo intervento, il leader della Lega ha ribadito che i lavori per la costruzione del ponte inizieranno “l’anno prossimo”. Salvini ha inoltre escluso la presenza di infiltrazioni mafiose nel progetto, dichiarando di avere fiducia nella magistratura. Ha aggiunto che il “Comitato tecnico-scientifico sarà formato dai più grandi esperti internazionali” coinvolti nella realizzazione di “una delle più grandi opere pubbliche al mondo, il ponte ad arco singolo più grande del pianeta”, che rappresenterà “un motivo di orgoglio per l’Italia a livello globale”.

