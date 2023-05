Sciopero nazionale del 26 maggio, tutte le informazioni utili

Informazioni utili per lo sciopero nazionale del 26 maggio. Venerdì è confermato lo sciopero generale per l’intera giornata, promosso dall’Unione sindacale di base (Usb) con la partecipazione di Usb Ps e Fisi. Questa mobilitazione rappresenta un momento significativo per le richieste dei lavoratori in Italia, sia in relazione alla situazione di guerra in Ucraina sia alle politiche economiche del governo Meloni che colpiscono le fasce più svantaggiate della popolazione. È importante sottolineare che lo sciopero non coinvolgerà i servizi essenziali nelle aree dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione.

Ecco le informazioni utili per lo sciopero nazionale del 26 maggio. Tra i settori interessati dallo sciopero vi è anche quello della scuola, a tutti i livelli di istruzione. Per quanto riguarda i trasporti, sono previsti potenziali disagi nelle seguenti modalità. Trenitalia. Dalle 9:00 alle 17:00 potrebbero verificarsi cancellazioni o modifiche dei treni, ad eccezione dell’Emilia Romagna. Tuttavia, i treni a lunga percorrenza non subiranno variazioni. È consigliato consultare l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web, il numero verde gratuito 800 89 20 21 o rivolgersi al personale di assistenza clienti per informazioni sui collegamenti e i servizi.

Italo. Anche i treni Italo subiranno interruzioni, ma sul sito web dell’azienda sarà disponibile l’elenco dei treni garantiti. Trenord. Dalla mezzanotte alle 23:59 del 26 maggio è previsto uno sciopero che potrebbe coinvolgere il personale di Ferrovienord Spa, il gestore dell’infrastruttura. Ciò potrebbe causare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria di diverse linee, comprese quelle suburbane e i collegamenti aeroportuali. È importante consultare le fasce orarie di garanzia indicate per ogni linea e considerare la possibilità di limitazioni o sostituzioni con autobus.