La tranquilla vita di Corbetta, piccolo comune alle porte di Milano, è stata sconvolta da un dramma familiare. Infatti, una coppia è stata trovata senza vita nella loro abitazione di via Piave, al civico 50. La tragica scoperta è stata fatta nel pomeriggio di ieri dal figlio ventiquattrenne, che attualmente viveva con la compagna insieme ai genitori a causa dei lavori di ristrutturazione in corso nel suo appartamento. È stato lui a chiamare i soccorsi e le forze dell’ordine. Si sospetta un omicidio-suicidio.

Leggi anche: Valentina Boscaro condannata a 24 anni per l’omicidio del fidanzato

Omicidio-suicidio a Corbetta vicino Milano

Il 16 ottobre scorso le due vittime avevano festeggiato 29 anni di matrimonio. Ieri, domenica 5 novembre, a venti giorni esatti da quell’anniversario, sono morti entrambi. Lui si chiamava Luigi Buccino, 54 anni compiuti a settembre, ucciso con ogni probabilità da lei, Vita Di Bono, 47 anni, che si è poi uccisa a sua volta.

Luigi e Vita, un muratore di origini calabresi e una casalinga ligure, vivevano una vita che in apparenza non aveva avuto altri precedenti episodi di violenza. Tuttavia, secondo quanto si apprende, sembra che negli ultimi tempi si fossero verificati dei problemi tra i due. La donna, che in passato aveva già tentato il suicidio e era in cura presso uno psichiatra, è sospettata di avere accoltellato il marito mentre questi dormiva e successivamente si è tolta la vita.

Gli inquirenti, una volta giunti sul posto, hanno riscontrato segni di ferite da arma da taglio sui corpi dei coniugi, rinvenuti entrambi nella camera da letto. Gli indizi suggeriscono si sia trattato di un omicidio-suicidio. Il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, ha espresso il proprio cordoglio e chiesto rispetto per il dolore della famiglia, invitando la comunità a non diffondere voci e a unirsi in preghiera. La notizia ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Corbetta.

Leggi anche: Saman Abbas, nuovi agghiaccianti particolari sul suo omicidio: come l’hanno ammazzata