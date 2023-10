Fabrizio Corona è ormai nell’occhio del ciclone con lo scandalo calcioscommesse. Dopo aver dato in pasto all’opinione pubblica i nomi dei primi tre calciatori coinvolti nella vicenda (quelli di Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, ora ufficialmente indagati dalla Procura di Torino), l’ex re dei paparazzi si lascia andare a nuove dichiarazioni e tira in ballo altri tre giocatori italiani di Serie A. Lo fa nel momento in cui gli viene consegnato il “Tapiro d’oro” da parte dell’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli. Corona mostra a Staffelli a sostegno della sua tesi, anche un video in cui si sentono i giocatori che parlano delle puntate mentre palleggiano.

Nuova bomba a firma Corona

Dunque, dopo aver fatto scoppiare lo scandalo calcioscommesse facendo il nome di Fagioli, seguito poi da quelli di Zaniolo, Tonali e Zalewski (quest’ultimo ha negato tutto e non risulta indagato, ndr), Fabrizio Corona sembra inarrestabile. Intercettato da Valerio Staffelli di Striscia la Notizia per la consegna del Tapiro d’oro per essere stato censurato da Nunzia De Girolamo durante la trasmissione ‘Avanti popolo’. L’ex paparazzo tira fuori dal sacco tre nuovi nominativi.

Il primo della lista è Stephan El Shaarawy della Roma, Federico Gatti della Juventus e Nicolò Casale della Lazio. A conferma delle sue nuove rivelazioni bomba sul calcioscommesse, Fabrizio Corona mostra a Staffelli un video in cui si sentono questi calciatori che discutono delle puntate mentre si allenano. Al momento però non ci sono conferme ufficiali sul loro coinvolgimento nell’inchiesta.

Nel frattempo Nicolò Fagioli ha deciso di parlare, ottenendo in cambio dalla Procura federale un sostanzioso sconto di pena, con una squalifica da scontare di soli sette mesi. Ed è stato anche Fagioli a tirare in mezzo in qualche modo il compagno di squadra in bianconero, Federico Gatti, rivelando agli inquirenti di avergli chiesto in prestito 40mila euro per pagare un debito di gioco. Soldi che per ora, sembrano non esser stati restituiti. A questo punto non sono esclusi nuovi colpi di scena e ulteriori rivelazioni di Fabrizio Corona.

