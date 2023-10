In Italia, l’attenzione è nuovamente puntata su Patrick Zaki, il cittadino bolognese, ricercatore e scrittore, il cui coinvolgimento in eventi pubblici ha scatenato una serie di reazioni contrastanti. Dopo essere stato escluso da due appuntamenti precedentemente previsti, adesso è la città di Brescia a ritirare l’invito al ricercatore per il Festival della Pace di novembre. Il Giornale di Brescia ha riportato la notizia, citando le parole della Sindaca di Brescia, secondo cui le dichiarazioni di Zaki su Israele non rifletterebbero il messaggio di unità che la città vorrebbe trasmettere. La motivazione fornita è stata che le sue parole sono considerate divisive.

Patrick Zaki a Brescia, la Sindaca si oppone: “È divisivo”

La controversia attorno a Patrick Zaki è nata da una breve dichiarazione in cui ha affermato: “Quando un serial killer cerca di convincere la comunità internazionale che rispetta le convenzioni internazionali, per legalizzare l’uccisione di civili. Dove possono andare!!!”.

Nonostante i tentativi successivi di spiegare il suo punto di vista, dichiarando di non essere a favore di Hamas e di essere motivato dalla priorità di difendere la vita dei civili, soprattutto quelli palestinesi, Zaki è finito al centro di una tempesta mediatica. La Sindaca di Brescia aha così spiegato il rifiuto ad ospitarlo: “Le sue parole su Israele non rappresentano il messaggio che la città vuol trasmettere. È divisivo”.