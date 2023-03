Formigli mangia grilli in diretta tv, bufera social: “Ricordi cosa è successo con l’involtino primavera?”

In queste ultime settimane in Italia e sui social non si fa che parlare dei nuovi cibi, come gli insetti o la carne sintetica. Inevitabile che si stia scatenando una furiosa polemica tra i seguaci della tradizione culinaria tricolore e chi, al contrario, si dimostra aperto alle novità. Soprattutto se lo scopo è quello di ridurre la fame nel mondo e aiutare le persone più povere. Un muro contro muro tra sordi che ora coinvolge anche Corrado Formigli. Il conduttore di Piazzapulita stavolta mangia grilli in diretta tv durante l’ultima puntata del talk show di La7. Esplode allora la polemica social. E qualcuno gli ricorda polemicamente come andò a finire con gli involtini cinesi all’inizio della pandemia di Covid.

Era il gennaio del 2020 quando l’allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte ufficializzò i primi due casi di contagio da coronavirus in Italia. In quell’occasione Formigli si fece portare nello studio di Piazzapulita degli involtini primavera cucinati in un ristorante cinese di Roma. “Noi siamo amici della scienza. – così il giornalista rassicurava i telespettatori – Mangiate tranquilli, non viene da qui il virus. Potete andare nei ristoranti cinesi, siate razionali, crediate nella scienza, nelle persone di buonsenso. Passerà”.

Formigli mangia grilli a Piazzapulita

Una scenetta che non portò molta fortuna, visto che pochi giorni dopo il nostro Paese fu investito da una ondata incontrollabile del virus. E allora gli hater di Corrado Formigli si scatenano sul web contro il conduttore di Piazzapulita che mangia grilli. “Forse è il caso di ricordare al vecchio woke cos’è successo quando ha mangiato un involtino primavera”, ironizza qualcuno. “Hai perfettamente ragione. Questi non imparano mai. Fortuna noi invece riusciamo a imparare dai loro errori”, lo spalleggia un altro.