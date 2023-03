Un altro malore improvviso durante un concerto e la tragedia si consuma di fronte al pubblico sconvolto e inorridito. Stavolta a perdere la vita sul palco durante la sua esibizione è stato Costa Titch, un rapper sudafricano di 28 anni. L’11 marzo scorso si stava esibendo davanti ai suoi fan nella città di Johannesburg, quando improvvisamente è caduto a terra. L’artista si è rialzato prontamente, ma pochi secondi dopo la scena si è ripetuta e purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare per salvargli la vita ed è morto.

Era Costa Tsobanoglou il vero nome di Costa Titch, il rapper sudafricano morto a causa di un malore sul palco del concerto che stava tenendo a Johannesburg. L’artista era conosciuto a livello internazionale soprattutto per il brano intitolato Big Flexa che su Youtube ha ottenuto 45 milioni di visualizzazioni. Costa Titch aveva fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo come ballerino con Cassper Nyovest, altra stella dell’hip-hop sudafricano. Ma il successo era arrivato con il rap.

Al momento non sono ancora note le cause del decesso del giovane rapper. La polizia ha già reso noto di aver aperto un’indagine per cercare di capirci di più. Fatto sta che, come dimostrano le impressionanti immagini girate in diretta da chi si trovava al concerto di Johannesburg, Costa Titch è collassato ed è morto dopo un malore improvviso.