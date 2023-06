Ennesima tragedia nel mondo della musica. Un altro artista muore sul palco durante la sua esibizione scatenando il panico tra i fan. Stavolta è toccato a Big Pokey. Il notissimo rapper di Houston è morto all’età di 45 anni mentre si esibiva sul palco di Beaumont, in Texas. Un malore improvviso che non ha lasciato scampo a Milton Powell, questo il suo vero nome.

Big Pokey

Morto sul palco il rapper Big Pokey

Come confermato anche dalle autorità texane, Big Pokey si stava esibendo quando ha iniziato a sentirsi male, per poi crollare di schianto a terra privo di sensi. Come si vede nel drammatico video diffuso sui social, il rapper emette un profondo sospiro mentre canta per poi cadere all’indietro. Nonostante i soccorsi immediato non ce l’ha fatta ed è morto.

“È con profonda tristezza che condividiamo la notizia della scomparsa del nostro amato Milton ‘Big Pokey’ Powell. – questo il messaggio con cui il suo addetto stampa conferma la morte del rapper – Big Pokey è morto il 18 giugno 2023. Era molto amato dalla sua famiglia, dai suoi amici e dai suoi fedeli fan. Nei prossimi giorni, rilasceremo informazioni sulla sua celebrazione della vita e su come il pubblico può rendere omaggio. Vi chiediamo di rispettare la sua famiglia e la loro privacy durante questo momento difficile. Big Pokey sarà per sempre ‘The Hardest Pit in the Litter”.