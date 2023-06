Gemitaiz, gli insulti a Berlusconi costano caro al rapper: “Te ne devi andare”

La morte di Silvio Berlusconi non ha suscitato soltanto reazioni di commozione, cordoglio e vicinanza alla famiglia. Come ci si poteva attendere, infatti, una persona con la storia del Cavaliere era inevitabile che si dovesse tirare dietro l’odio di qualche voce nemica, anche dopo la sua dipartita. È questo il caso di Gemitaiz. Pseudonimo di Davide De Luca, il rapper è nato a Roma il 4 novembre 1988. Appena appreso della morte di Berlusconi, il 34enne ha immediatamente creato una storia su Instagram in cui si è rallegrato per la sua dipartita. Ma ora paga le conseguenze del suo gesto. Le scuse non bastano ed è costretto a rinunciare al LoveMi.

Leggi anche: Morte Silvio Berlusconi, il post di Gemitaiz scatena la polemica social: “Lo ha detto davvero”

“Alleluja, non lo piangeremo”. Con queste parole Gemitaiz ha commentato su Instagram la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Scelta che è costata al rapper una violentissima bufera social. “Non perderò tempo a rispondere a nessuno. – ha replicato così agli hater – Non siete d’accordo? Unfollowate pure. Non lo trovate carino? Unfollowate pure. La libertà d’espressione è ancora in vigore. Il buonismo da 3 euro qui non lo troverete”.

Leggi anche: Morte Berlusconi, tensione tra Del Debbio e la D’Urso in diretta tv: “Ora puoi piangere”

Gemitaiz rinuncia al LoveMi dopo gli insulti a Silvio Berlusconi

A quel punto però alcune pagine social molto seguite hanno chiesto la sua esclusione dal concerto benefico organizzato da Fedez, il LoveMi, in programma il prossimo 27 giugno in piazza del Duomo in diretta proprio su Italia Uno e Mediaset Infinity, la tv di Silvio Berlusconi. Gemitaiz allora ha provato a chiedere scusa: “Sicuramente sono stato impulsivo e indelicato nella mia storia di ieri e me ne dispiaccio. È stata un’uscita che voleva essere sarcastica ma riflettendoci, è stata insensibile, aldilà di quale sia la mia posizione. E me ne dispiaccio”. Ma non si è chiamato fuori dal LoveMi.