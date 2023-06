Morte Berlusconi, tensione tra Del Debbio e la D’Urso in diretta tv: “Ora puoi piangere”

In occasione della morte di Silvio Berlusconi, la sua televisione, Mediaset, ha deciso di dedicargli ore e ore di speciali anche a reti unificate. Durante un passaggio dello speciale Tg5, però, è accaduto un fatto che a molti telespettatori è sembrato spiacevole e fuori luogo. Protagonisti della vicenda sono i due conduttori Barbara D’Urso e Paolo Del Debbio. La prima, collegata dallo studio di Pomeriggio 5, traccia un ricordo affettuoso del Cavaliere. Ma il commento stizzito di Del Debbio la gela.

Leggi anche: Gemitaiz, gli insulti a Berlusconi costano caro al rapper: “Te ne devi andare”

Morte Berlusconi: tensione tra la D’Urso e Del Debbio

“Ho nel cuore una tristezza profondissima. – così Barbara D’Urso celebra la morte di Berlusconi – Ho fatto questo collegamento col cuore, in questo studio siedo solo quando intervisto i politici e l’ultimo che ho intervistato era proprio Silvio. Lui era in collegamento da casa, abbiamo chiacchierato, delizioso come sempre, mi voleva molto bene e mi stimava. Prima della registrazione mi disse che era a casa con Marta Fascina e voleva che li andassi a trovare per conoscerla, perché anche lei mi seguiva e mi stimava tanto”. Parole che Del Debbio ascolta in rigoroso silenzio.

Leggi anche: Berlusconi, Massimo Boldi e Antonio Razzi lasciati fuori dalla camera ardente: “Non possiamo farvi entrare”

"…appena si passa al servizio, sei autorizzata a piangere quanto vuoi…"



una battuta venuta male o sfottò? #TG5 pic.twitter.com/ANuhstwC1N — sergiomarcoc (@sergiomarcoc) June 13, 2023

“Silvio Berlusconi era immortale, tutti sapevamo che non stava bene, però nessuno avrebbe immaginato che dopo qualche ora dall’ultimo ricovero sarebbe andato via per sempre. – prosegue la D’Urso – In questo studio, che è quello di Pomeriggio 5, entro sempre cantando e oggi invece tutta questa tristezza non lo consentiva. Era il 1977 ero arrivata a Milano da Napoli, facevo la modella. Berlusconi volle fare la prima tv privata in Italia e vide la mia foto dalle agenzie, mi convocò e mi presero immediatamente a fare di tutto, come ero abituata a fare fino a qualche tempo fa in questa azienda. Quanto mi pagava? Non lo so, non me lo ricordo, il compenso più grande era la palestra fatta con lui a Mediaset”, conclude lasciando la parola a Del Debbio.