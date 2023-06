Ecco l’ultima foto di Silvio Berlusconi in pubblico. Scattata appena venerdì 9 giugno. L’ex premier era andato a prendere un ghiacciolo in compagnia di Marta Fascina. La coppia era a Segrate, in attesa dell’ultimo fatale ricovero al San Raffaele. “Erano circa le 14 o le 14.30 quando Silvio Berlusconi è arrivato, avevamo appena finito il turno del pranzo”, racconta a Repubblica, Massimiliano Albanese , il proprietario del Maximilian bistrot, il locale con vista sul laghetto dei cigni a Milano 2. Berlusconi ha chiesto un tavolo con vista lago per lui e la sua compagna Marta Fascina, accompagnati dalle guardie del corpo, e hanno ordinato dei ghiaccioli. “Inizialmente nel locale non c’era nessuno, poi man mano che sono arrivati i clienti si sono avvicinati a Berlusconi per chiedergli una foto assieme e lui è stato molto cordiale e disponibile. Si è fatto anche una foto con mio figlio di 7 anni, ha scherzato con lui e sembravano quasi in confidenza”.

Berlusconi con il figlio del proprietario del bistro di Segrate

Dietro lo scatto dell’ultima foto in pubblico di Silvio Berlusconi

Un bambino di 7 anni nell’ultima foto in pubblico di Silvio Berlusconi. “Non è la prima volta che Berlusconi si affaccia in questo bistrot, ci era venuto anche un anno fa e ricordo che avevo chiacchierato con lui e poi gli avevo chiesto una foto“, racconta il proprietario. “Era molto legato alla sua Segrate, venerdì ha chiesto che la sua statua venisse ripulita per bene”, conclude Albanese. La statua era stata eretta nel 1988 a ricordo di quella impresa edile che avrebbe dato il via all’ascesa del personaggio politico.

