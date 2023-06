Morta Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi. L’annuncio è stato dato dall’ufficio stampa dell’ex presidente del Consiglio. “Con grande dolore, il presidente Romano Prodi, insieme ai figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, inaspettatamente, sua moglie, Flavia Franzoni, si è spenta”.

Flavia Franzoni e Romano Prodi

Il grave lutto: morta Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi

L’ex presidente in lutto per la perdita della moglie Flavia Franzoni. Aveva 76 anni ed era nata a Reggio. Ha dedicato la sua carriera all’insegnamento presso la facoltà di Scienze politiche di Bologna. Insieme al marito, ha preso parte alla campagna elettorale per le elezioni politiche del 1996, che alla fine sono state vinte dall’Ulivo. Nel 2005, ha scritto il libro “Insieme” a quattro mani con il marito, e ha ricevuto il premio speciale alla Capri-San Michele, una prestigiosa rassegna letteraria di ambito cattolico, che è stata vinta anche due volte da Ratzinger.

