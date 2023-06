I funerali di Berlusconi saranno anche un grande evento, Freccero: “Come Lady D.” People, Politica

I funerali di Berlusconi. Il funerale di Stato di Berlusconi richiederà un dispositivo di sicurezza di alto livello in quanto saranno presenti numerose autorità italiane e straniere, oltre a un grande afflusso di cittadini nel centro di Milano che supererà la capienza massima di piazza Duomo. All’interno della chiesa, saranno ammesse circa 2.000 persone, con la famiglia seduta nella parte destra della cattedrale e le autorità nella parte sinistra. Al momento, per motivi di sicurezza, non sono stati ancora resi noti i nomi dei capi di Stato esteri che parteciperanno. Freccero: “Come Lady D.”.

>>>>> L’ultima foto di Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi e i funerali al Duomo di Milano Un grande evento tra sicurezza e vip: i funerali di Berlusconi Ecco come saranno i funerali di Berlusconi, previsti per domani, 14 giugno, al Duomo di Milano, in coppia con il lutto nazionale. Carlo Freccero, intervenendo a Un Giorno da Pecora, ha descritto Berlusconi come una star, la cui morte rappresenta la fine di un’icona e il suo funerale sarà simile ad altre esequie storiche “come quelle di Lady Diana”. Freccero ha lavorato con l’ex presidente del Consiglio nel 1979, durante la creazione di Mediaset. Ha ricordato l’esperienza fondamentale di lavorare con Berlusconi, definendolo un visionario vincente e ricordando il periodo più bello della sua vita quando Berlusconi gli diede l’opportunità di essere direttore di La Cinq in Francia. Secondo Freccero, il funerale di Berlusconi segna la fine del mondo basato sul piacere e sulla seduzione, nonché la fine del mondo dei consumi. La sua morte rappresenta la biografia di una nazione. Ha citato altre morti che hanno segnato epoche, come quella di Berlinguer che ha segnato la fine delle ideologie e quella di Agnelli che ha segnato la fine dell’economia reale.

Carlo Freccero

Gli ospiti attesi alle esequie pubbliche di Berlusconi

Oltre al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Milano arriverà una delegazione di 32 persone del governo. È confermata la presenza degli ex presidenti del Consiglio Mario Draghi, Matteo Renzi e Mario Monti. Sarà presente anche il commissario agli Affari economici Paolo Gentiloni, anch’egli ex premier, mentre è probabile che Romano Prodi non partecipi a causa della morte della moglie, avvenuta nel pomeriggio. Tra gli esponenti dell’opposizione, Elly Schlein e Carlo Calenda hanno confermato la loro presenza, mentre Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni hanno annunciato la loro assenza. Le autorità avranno un ingresso riservato da piazza Fontana, dove è stato istituito un divieto di sosta, e le operazioni di bonifica saranno effettuate durante la notte. L’ingresso è previsto tra le 14.30 e le 15.

Le imponenti misure di sicurezza a Milano

In Piazza Duomo sono tuttora in corso lavori per l’allestimento delle transenne e saranno installati due maxischermi per consentire a tutti di seguire le esequie. Il Comune di Milano ha proposto un “accesso libero” ai cittadini, senza la necessità di pass. La piazza avrà comunque una capienza massima di 20.000 persone, ma probabilmente verrà mantenuta al di sotto di tale limite e verranno istituiti dei punti di controllo, uno dei quali si troverà in zona via Giuseppe Mazzini. Saranno effettuati controlli con il metal detector agli accessi alla piazza e il “cordone di sicurezza” si estenderà anche all’esterno. La fermata Duomo della metropolitana sarà chiusa dalle 10 alle 18 e diverse linee dei mezzi di superficie saranno deviate.

Saranno adottate imponenti misure antiterrorismo, con la presenza di agenti dei servizi segreti e numerose squadre specializzate dei carabinieri e della polizia, che sono addestrate per intervenire in situazioni ad alto rischio. Saranno rimossi i cestini dell’Amsa da tutta l’area e la piazza sarà completamente transennata a partire dalle 10 del mattino. Il feretro di Berlusconi sosterrà sul sagrato del Duomo prima di entrare e sarà accompagnato fino all’altare dall’arciprete del Duomo, Gianantonio Borgonovo. La cerimonia funebre sarà celebrata dall’arcivescovo di Milano, Mario Delpini. Durante i funerali di Stato, sei carabinieri in alta uniforme renderanno gli onori militari al feretro all’ingresso e all’uscita dalla chiesa. È prevista anche un‘orazione commemorativa ufficiale secondo il cerimoniale.

Leggi anche: Morte di Berlusconi, la battutaccia di Boldi contro Meloni.

Berlusconi, chi si oppone al lutto nazionale.