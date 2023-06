Morte Berlusconi, la battuta macabra di Massimo Boldi contro la Meloni: tweet cancellato

Bufera social su Massimo Boldi che il popolare comico milanese non riesce a bloccare nemmeno cancellando il tweet che aveva postato. Ma che cosa è successo di così grave? Boldi ha pensato bene di commentare a modo suo il post pubblicato da Giorgia Meloni in ricordo di Silvio Berlusconi appena scomparso. Il premier ha concluso il suo videomessaggio con un commosso “A dio Silvio”. E allora Boldi ha commentato con una frase telegrafica ma considerata da molti sconvolgente.

Leggi anche: Morte Silvio Berlusconi, la perentoria richiesta a Giorgia Meloni: “Ecco perché ti devi dimettere”

“Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente, era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni e sono state esattamente quel coraggio e quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d’Italia. – questo il post di Giorgia Meloni in onore di Berlusconi – Con lui l’Italia ha imparato che non doveva mai farsi imporre dei limiti. Ha imparato che non doveva mai darsi per vinta. Con lui noi abbiamo combattuto, vinto, perso molte battaglie. E anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che, insieme, ci eravamo dati. A dio Silvio”. Conclusione del messaggio che ha evidentemente colpito Massimo Boldi.

Leggi anche: Le toccanti parole di Marta Fascina dopo la morte di Berlusconi: “Ho perso l’amore della mia vita”

Morte Berlusconi: il tweet di Massimo Boldi contro la Meloni scatena la bufera

Infatti, l’attore milanese ha commentato quest’ultimo saluto a Berlusconi con la frase: “E ora tocca a te”. Risposta considerata totalmente fuori luogo dalla maggior parte dei commentatori che, infatti, si sono chiesti se quel cinguettio fosse proprio opera di Massimo Boldi. “Ma cosa scrivi Cipollino?”, lo ha bacchettato qualcuno. “Cancella subito, davvero di pessimo gusto”, lo ha avvertito un altro.