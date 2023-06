Morte Silvio Berlusconi, la perentoria richiesta a Giorgia Meloni: “Ecco perché ti devi dimettere”

Quando muore qualcuno è difficile mettersi a fare polemica, anche se questo qualcuno si chiama Silvio Berlusconi. La morte del fondatore di Forza Italia ha però provocato inevitabilmente la reazione negativa di qualche suo avversario politico. È il caso del rapper Gemitaiz che non ha esitato a pubblicare una storia su Instagram in cui si rallegra per la sua dipartita. Di tono ben diverso da quello di Gemitaiz, anche se sempre molto polemico, è anche il tweet pubblicato dall’ex parlamentare di Forza Italia, Elio Vito, che ora chiede le dimissioni del premier Giorgia Meloni. Ecco perché.

Morte Berlusconi: Vito chiede le dimissioni della Meloni

Elio Vito l’anno scorso ha lasciato Forza Italia e si è dimesso da deputato in aperta polemica con il suo partito. Oggi decide di scrivere un tweet e anche un articolo sul blog dell’Huffington Post che stanno già facendo discutere. “Presto per consegnare il giudizio alla Storia, ognuno racconterà la propria versione dell’Imperatore, magari quella che fa comodo a chi la racconta. – cinguetta Vito – Io non lo farò. Dico solo quale dovrebbe essere la logica, civile, istituzionale conseguenza della morte di Berlusconi. Le dimissioni di Giorgia Meloni”.

Berlusconi è morto.

Ora Meloni dovrebbe dimettersi. — Elio Vito 🇮🇹🇪🇺🇺🇸🏳️‍🌈🍁🌹🌍🆗 (@elio_vito) June 12, 2023

“Non perché le manchino o le mancherebbero i numeri per governare. – prosegue il post di Vito sulla morte del Cavaliere – Ma per doverosa presa d’atto che qualcosa è cambiato. Con Berlusconi non scompare solo il fondatore di Forza Italia e del centrodestra italiano, scompare un mondo. E sarebbe bene che Meloni lo comprendesse e affrontasse la questione nella sede propria, per una volta, il Parlamento. Basta risolvere le questioni di governo parlando con i figli di Berlusconi, basta il ruolo anomalo nella vita politica e del partito di Gianni Letta (una volta Sottosegretario ma ora?), di amici, amanti, avvocati e parenti”, conclude il post in cui chiede le sue dimissioni.