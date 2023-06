Morte Berlusconi, il ricordo commosso dell’amico Putin: “Un grande amico dei russi” Politica

La morte di Silvio Berlusconi non poteva che provocare la reazione commossa e sentita del suo vecchio amico Vladimir Putin e del governo russo. “Profondamente scossi dalla notizia della morte di Silvio Berlusconi. Un grande uomo di stato, che ha lasciato un segno nella storia dell’Italia, del mondo e delle relazioni russo-italiane. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici, a tutto il popolo italiano”. Così l’ambasciata russa a Roma in un tweet, cui ha fatto seguito immediatamente un messaggio personale del presidente russo.

Leggi anche: Morte Silvio Berlusconi, la perentoria richiesta a Giorgia Meloni: “Ecco perché ti devi dimettere” Morte di Silvio Berlusconi: il messaggio di Putin “Silvio Berlusconi ha dato un inestimabile contributo allo sviluppo della partnership russo-italiana reciprocamente vantaggiosa. – ha dichiarato il Vladimir Putin in una intervista al giornalista Pavel Zarubin su Rossiya-24 – Silvio Berlusconi è stato l’iniziatore dello sviluppo delle relazioni fra Russia e Nato. È stato con la sua partecipazione che è stato creato il meccanismo importante delle relazioni. È stato un politico di respiro europeo, si potrebbe anche dire mondiale. Non ci sono molte persone come lui nello scenario internazionale in questo momento. Ha fatto molto per stabilire relazioni imprenditoriali e di amicizia fra la Russia e i Paesi europei”. Putin ha anche inviato un telegramma di condoglianze per la morte di Silvio Berlusconi, ricordandolo come “una persona cara, un vero amico. Ne ammiravo sinceramente la saggezza e la capacità di prendere decisioni lungimiranti. Sarà ricordato in Russia come costante e principale sostenitore del rafforzamento di rapporti amichevoli tra i nostri Paesi”. Poi il leader del Cremlino si è rivolto al presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella con un altro messaggio.

“Caro Signor Presidente, vi preghiamo di accettare le nostre più sentite condoglianze per la morte dell’eccezionale politico italiano Silvio Berlusconi. – si legge nel testo vergato da Putin – Al nome di questo straordinario personaggio sono legati gli avvenimenti più importanti della storia recente d’Italia. Da vero patriota, Silvio Berlusconi ha sempre messo al primo posto gli interessi della Patria. Per molti anni, guidando il Consiglio dei ministri e ricoprendo altri importanti incarichi di governo, ha fatto molto per lo sviluppo economico e sociale del Paese, per il rafforzamento della sua posizione in Europa e sulla scena mondiale. Era giustamente considerato il patriarca della politica italiana e godeva di grande prestigio internazionale. Silvio Berlusconi sarà ricordato in Russia come un sostenitore coerente e di principio del rafforzamento delle relazioni amichevoli tra i nostri Paesi.

Ha dato un contributo personale davvero inestimabile allo sviluppo di partenariati italo-russi reciprocamente vantaggiosi. Per me Silvio era una persona cara, un vero amico. Ho sempre ammirato sinceramente la sua saggezza, la sua capacità di prendere decisioni equilibrate e lungimiranti, anche nelle situazioni più difficili. Durante ciascuno dei nostri incontri, sono stato letteralmente caricato dalla sua incredibile vitalità, dall’ottimismo e dal senso dell’umorismo. La sua morte è una perdita irreparabile e un grande dolore”.

Leggi anche: Morte Berlusconi, ecco dove hanno portato la salma: la decisione della famiglia