La notizia della morte di Silvio Berlusconi sta provocando unanime cordoglio nel mondo politico e tra i semplici cittadini. Il fondatore e leader di Forza Italia, nonché più volte presidente del Consiglio, si è spento questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano dove era stato ricoverato nuovamente qualche giorno fa dopo il peggioramento delle sue condizioni di salute. A spiccare su tutti è il videomessaggio che gli ha voluto dedicare l’attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ma a far discutere è di certo il post pubblicato sul suo profilo Instagram dal rapper Gemitaiz. Un commento di una durezza unica. Ma quantomeno Gemitaiz non si dimostra ipocrita, visto che non ha mai nascosto la sua antipatia per Berlusconi.

Morte Silvio Berlusconi: il post di Gemitaiz

La morte di Silvio Berlusconi non ha dunque provocato soltanto reazioni di commozione, cordoglio e vicinanza alla famiglia. Come ci si poteva attendere, infatti, una persona con la storia del Cavaliere era inevitabile che si dovesse tirare dietro l’odio di qualche voce nemica, anche dopo la sua dipartita. È questo il caso, come appena accennato, di Gemitaiz. Pseudonimo di Davide De Luca, il rapper è nato a Roma il 4 novembre 1988. Appena appreso della morte di Berlusconi, il 34enne ha immediatamente creato una storia su Instagram.

gemitaiz il più vero pic.twitter.com/QrOONbRfb6 — criss |-/ misses tøp ! (@tylerssnose) June 12, 2023

Una storia brevissima a dire la verità. Infatti Gemitaiz si limita a scrivere: “È morto Silvio Berlusconi, alleluja”. Insomma, l’artista non si preoccupa di nascondere il suo disprezzo per l’ex premier anche di fronte alla sua morte. Atteggiamento che gli costa una bufera social di critiche. Ma anche diversi like di persone che evidentemente si sentono di festeggiare la scomparsa di un loro simile.