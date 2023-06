Berlusconi, il delicato nodo dell’eredità economica e politica Economia, Politica

L’eredità di Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi, 86 anni, è deceduto questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano. I suoi cinque figli, venuti a conoscenza della grave situazione, si sono radunati al suo capezzale insieme alla compagna Marta Fascina, che è stata al suo fianco fin dal primo giorno. Saranno proprio i figli a proseguire l’impero da lui costruito negli ultimi decenni, che comprende Mediaset, Fininvest, Mondadori, il Monza e il partito Forza Italia, mantenendo salde anche le numerose proprietà immobiliari. Non sono pochi, però, i nodi da sciogliere alla morte del leader.

>>>> Morte di Silvio Berlusconi: le reazioni dalla politica allo sport La famiglia Berlusconi Silvio Berlusconi e la sua eredità Il vasto patrimonio di Berlusconi e la sua eredità. Sarà principalmente diviso tra i suoi cinque figli: Marina e Pier Silvio, avuti dal primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall'Oglio, e Luigi, Barbara ed Eleonora, figli della seconda moglie Veronica Lario. Marina guida Fininvest e Mondadori, mentre Pier Silvio è al comando di Mediaset. Tutti e cinque i figli possiedono una quota della Fininvest, che dovrà essere ridistribuita, dato che Silvio deteneva il 61% della società. Secondo Forbes, nel 2022 il patrimonio totale di Silvio Berlusconi ammontava a 7,1 miliardi di dollari, piazzandolo al quinto posto tra gli italiani più ricchi e al 336º nel mondo. Oltre a Fininvest e Mediaset, fa parte del suo impero anche la partecipazione in Banca Mediolanum, il Monza, il teatro Manzoni e numerose holding. Una di queste, chiamata "Quattordicesima", è detenuta per un terzo da Barbara, Luigi ed Eleonora.

Berlusconi possedeva più di 20 ville di grande valore, tra cui Villa San Martino ad Arcore, Villa Belvedere a Macherio, Villa ‘La Certosa’ a Porto Rotondo (Sardegna) e Villa Gernetto vicino a Monza. Possedeva anche diverse proprietà immobiliari in vari paesi, dai Caraibi alla Francia.

Marta Fascina e Silvio Berlusconi

Il nodo della successione politica

Il futuro di Forza Italia inizia oggi. Nonostante le precarie condizioni di salute e le pressioni interne, Berlusconi non ha mai voluto cedere il comando. Antonio Tajani, suo fedelissimo, si aspetta di essere nominato nuovo leader del partito, portando avanti una linea moderata e collaborando con Marta Fascina, che ha svolto un ruolo sempre più importante nella vita politica del partito dalle ultime elezioni.

Non è ancora chiaro quali siano le indicazioni precise di Berlusconi per il futuro del partito, ma negli ultimi mesi, a causa del peggioramento della sua salute, ha espresso la necessità di una sua evoluzione. Resta comunque confermato il sostegno al governo Meloni, con una spinta più atlantista che distanzierebbe definitivamente Forza Italia dalla Russia di Putin, a cui Berlusconi è sempre stato vicino.

Nonostante questo, però, proprio in occasione del suo messaggio di cordoglio, Gianfranco Miccicchè ha dichiarato che le cose per come stanno non hanno un futuro: “Forza Italia muore con Silvio”, ha dichiarato all’AdnKronos. Si prevede una battaglia politica intestina intensa.

Il ruolo di Marta Fascina

Marta Fascina è stata l’ultima compagna di Berlusconi. È rimasta accanto a lui fino all’ultimo momento. La loro relazione è iniziata durante il lockdown del 2020, subito dopo la fine della storia con Francesca Pascale. Nonostante sia stata una relazione mantenuta discretamente lontano dai riflettori e non formalizzata con il matrimonio, si presume che Silvio abbia destinato una parte della sua fortuna a Marta, sebbene la sua posizione nel contesto dell’eredità sia ancora incerta.

Berlusconi alla cena di Natale con il Monza a dicembre 2022

Il destino finanziario della società calcistica del Monza

Il futuro del Monza è incerto. La società che ha segnato il ritorno di Berlusconi nel calcio, con Adriano Galliani, potrebbe essere venduta dai figli o potrebbe diventare l’interesse principale di uno di loro. Barbara sembra essere quella più indicata a portare avanti la gloriosa storia calcistica di suo padre, nel caso in cui la famiglia Berlusconi decidesse di non abbandonare definitivamente il mondo del calcio. Dopo il ritorno in Serie A e la salvezza senza problemi, le cose potrebbero ora cambiare radicalmente per il Monza.



