Berlusconi, l’addio di Meloni: “Se ne va un grande combattente”

Giorgia Meloni in un video diffuso a mezzogiorno in punto: “Silvio Berlusconi era soprattutto un combattente, era un uomo che non aveva mai avuto paura a difendere le sue convinzioni e sono state esattamente quel coraggio e quella determinazione a farne uno degli uomini più influenti della storia d’Italia, a consentirgli di imprimere delle vere e proprie svolte nel mondo della politica, della comunicazione e dell’impresa”.

Il video della presidente del Consiglio su Twitter:

A Dio, Silvio.

