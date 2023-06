Silvio Berlusconi è morto all’età di 86 anni alle 9,30 di lunedì 12 giugno all’ospedale San Raffaele di Milano dove era stato nuovamente ricoverato da pochi giorni dopo il nuovo peggioramento delle sue condizioni di salute. Accanto a lui è rimasta sempre Marta Fascina, la donna che è diventata sua “moglie” poco tempo fa. I due si erano infatti sposati con una cerimonia simbolica il 19 marzo 2022. Oggi è il Corriere della Sera a riportare le sue prime parole dopo la perdita di una persona a lei così cara.

Marta Fascina ricorda Silvio Berlusconi

“Ce la farai, ce la faremo”, avrebbe detto Marta Fascina a Silvio Berlusconi in questi giorni, durante l’ultimo ricovero, quando ancora le speranze di potersi salvare erano molte. Secondo quanto riporta Tommaso Labate sul Corriere, la Fascina curava anche “la gestione del tempo berlusconiano”, come il controllo dell’agenda, del libro delle visite, della lista delle chiamate in entrata e in uscita, dei messaggi ricevuti, di quelli a cui rispondere, delle persone da richiamare subito.

Il cronista del quotidiano milanese la descrive come “disperata per aver perso l’amore della mia vita”. Fatto che avrebbe confessato ad alcuni amici. Marta Fascina infatti non ha mai nascosto tutto il suo affetto per Silvio Berlusconi. Atteggiamento che ha portato molti a ritenere che il suo presunto amore per Silvio nascondesse soltanto l’ambizione di poter mettere le mani sui suoi soldi e sul suo potere.