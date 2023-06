Pessime notizie per Forza Italia dopo la morte di Berlusconi: una montagna di debiti Politica

Ufficialmente il cordoglio è unanime per la morte di Silvio Berlusconi, se si esclude qualche rara eccezione. Ma diversi retroscena giornalistici raccontano di tensioni sorte tra i maggiori esponenti di Forza Italia immediatamente dopo la diffusione della tragica notizia. È il quotidiano Repubblica a rivelare che sarebbero state due le domande passate di bocca in bocca tra i vertici del partito fondato dal Cavaliere ora scomparso: “Chi pagherà adesso i debiti del partito garantiti fino a oggi da fideiussioni del fondatore? E, soprattutto, il simbolo formalmente di chi è?”. Domande a cui ora si sta cercando di dare risposte.

Dubbi sul ruolo di Marta Fascina

Dopo la morte di Berlusconi, infatti, il rischio grosso è che i conti dentro Forza Italia non tornino più. Il rischio concreto è che le perdite per il partito superino i 100 milioni di euro. Al momento 90 milioni di euro di debiti sono stati garantiti da fideiussioni firmate dal Cavaliere che quindi ora passeranno in eredità ai suoi cinque figli. Il simbolo poi appartiene per statuto al tesoriere che siede nel comitato di presidenza, dove però non ci sono né la Fascina né Antonio Tajani, altro fedelissimo di Berlusconi. Ma con un ultimo colpo di teatro Silvio potrebbe aver firmato un documento che darebbe più potere proprio a loro due.

