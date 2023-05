Cristina Marino è furiosa e indignata. E decide di riversare tutta la sua rabbia su Instagram. L’attrice 32enne, moglie del regista Luca Argentero, non sta più nella pelle mentre racconta con una storia sul social network cosa gli è accaduto nel momento in cui si trovava allo zoo con la figlia. Una maestra che portava in gita i suoi alunni le si sarebbe rivolta in maniera molto volgare e del tutto fuori luogo di fronte ai suoi alunni. Un atteggiamento che la Marino giudica gravissimo.

Lo sfogo di Cristina Marino contro la maestra in gita

“Sono allo zoo con Nina e ovviamente essendo maggio ci sono 200 bimbi in gita. – comincia così la storia pubblicata su Instagram da Cristina Marino – Ho appena visto una maestra che spingeva un bambino per rimetterlo in fila. Mi sono avvicinata per dirle che era agghiacciante come si stava relazionando al bambino e mi ha risposto che dovevo farmi i ca*** miei, usando la parola caz** davanti ai bambini”.

Cristina Marino non poteva credere alle sue orecchie quando ha sentito la maestra pronunciare proprio quella parolaccia di fronte ai suoi alunni mentre erano in gita scolastica. Una reazione, quella dell’insegnante, che la moglie di Luca Argentero non si sarebbe mai aspettata e che l’ha evidentemente colta di sorpresa.