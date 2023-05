Ennesimo lutto nel mondo della televisione. Stavolta ad andarsene prematuramente è stata Jacklyn Zeman. L’attrice era nota al grande pubblico soprattutto per avere interpretato il ruolo di Roberta Spencer, detta Bobbie, nella serie tv americana General Hospital. Soap di grandissimo successo non solo negli Usa, ma anche nel nostro Paese. Secondo quanto reso noto dalla famiglia, l’attrice 70enne è morta a causa di un tumore.

La notizia che Jacklyn Zeman è morta è stata diffusa per primo sui social network dal produttore esecutivo di General Hospital, Frank Valentini. Come appena accennato, inoltre, i familiari dell’attrice hanno comunicato alla rete televisiva ABC News che era malata da tempo di una grave forma di cancro.

On behalf of our @GeneralHospital family, I am heartbroken to announce the passing of our beloved @JackieZeman. Just like her character, the legendary Bobbie Spencer, she was a bright light and true professional that brought so much positive energy with her to work. pic.twitter.com/DxGdjYavab