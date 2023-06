Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri, non così amore come pensavamo?

E’ un sisma di gossip che scuote l’ambiente social: il love story tra Damiano, frontman dei Maneskin, e l’influencer Giorgia Soleri, potrebbe essere stata un’operazione di marketing ben costruita sin dall’inizio. Ditemi che non è vero, ragazzi! L’amore – o quello che credevamo fosse amore – potrebbe essere solo una fredda strategia per ottenere più like e followers?



Ma il colpo di scena non finisce qui. Dietro le quinte della farsa, a quanto pare, si nasconderebbe una storia tra Damiano e la modella Martina Taglienti. Già, proprio quella Martina Taglienti, amica del cuore della bassista della band, Victoria De Angelis, e di Thomas Raggi.



Il plot twist della soap opera è arrivato con un video incendiario che mostra Damiano e Martina in una situazione molto… diciamo intima, in discoteca. Ah, i classici flirt da dance floor! E pensare che Martina, solitamente presente nel backstage dei concerti dei Maneskin, era considerata un’amica anche di Giorgia. Ma dopo la pubblicazione del video, sembra che l’amicizia social tra le due donne sia terminata. Ohi ohi, c’è aria di tempesta!



Iniziamo a scavare nei dettagli di questo intrigo: dei vecchi post su Instagram rivelano dei messaggi tra Damiano e Martina. Il nostro Damiano sembrerebbe aver fatto dichiarazioni d’amore e proposte di relazione a Martina già dal 2017. Un plot twist che fa venire le vertigini!



Ma non sarebbe un buon gossip senza un commento del nostro affezionato Fabrizio Corona. Il re dei paparazzi, su Telegram, ha dichiarato: “Come vi avevo detto più volte in passato, la coppia Damiano e Giorgia Soleri è sempre stata una messa in scena”. Ecco, forse aveva ragione lui!



Ma non finisce qui: dopo la diffusione del video, Damiano ha pubblicato un mea culpa sui social, dicendo di aver commesso un errore, ma negando qualsiasi tradimento. Scusa Damiano, ma questa ci sembra una pessima copertura!



Ma chi potrebbe dirlo? Forse è solo una nuova canzone dei Maneskin in arrivo. O forse è solo l’ennesimo episodio di una telenovela social senza fine. Ma una cosa è certa, ci tiene tutti incollati allo schermo. Cosa succederà nel prossimo episodio? Rimanete sintonizzati!