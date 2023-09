Damiano dei Maneskin infuriato dopo la fine della storia con Giorgia Soleri: “Ti denuncio” Gossip

Sono passati ormai alcuni mesi dalla fine della storia con Giorgia Soleri, provocata da un video pubblicato a sua insaputa sui social dove lo si vede baciare un’altra ragazza in discoteca. E allora Damiano David decide finalmente di tornare su questa triste e spiacevole vicenda. Il frontman dei Maneskin si confessa ai microfoni di Passa dal BSMT, il podcast di Gianluca Gazzoli. E le sue sono parole durissime.

“Non hai idea di quante offese ricevo anche solo se cambio taglio di capelli, ormai ci ho fatto il callo. – si lamenta poi rivolto al conduttore – Una volta ho postato un video in cui ballavo tenendo in braccio il cane di Vittoria (De Angelis, bassista dei Maneskin ndr) e la gente mi ha accusato di zoofilia. Basta avere paura di risultare antipatici, io non sono antipatico se ti dico di no ad una foto. E non è questione di spocchia. Qui si tratta di rispetto del privato. Mi chiedo se sia giusto che una persona, per il fatto che sia andata in tv, non debba sentirsi libera nel comportarsi come crede in pubblico, perché qualcuno potenzialmente può tirare fuori il telefono e rovinargli la vita”, conclude poi ancora infuriato Damiano per come è andata a finire la storia con Giorgia Soleri.

